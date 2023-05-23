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АПК 23.05.2023 20:20

Еврокомиссия одобрила программу госпомощи сельхозпроизводителям Польши на 1 млрд евро

Европейская комиссия (ЕК) объявила об одобрении польской программы поддержки сельхозпроизводителей за счет госбюджета на 1 млрд евро в контексте событий на Украине.

"Этот режим был одобрен в соответствии с временными правилами государственной помощи в кризисных и переходных ситуациях, принятыми (Европейской) комиссией 9 марта 2023 года для поддержки в имеющих ключевое значение секторах мер по ускорению перехода к "зеленой" экономике и снижению зависимости от топлива", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном во вторник в Брюсселе.

Временные рамочные правила призваны позволить государствам-членам поддерживать экономику в контексте "нынешнего геополитического кризиса".

Еврокомиссия сочла, что польская программа соответствует временным правилам для кризисных ситуаций. Помощь не будет превышать 250 тыс. евро на одного бенефициара и будет предоставлена не позднее 31 декабря 2023 года.

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Тэги: ЕВРОКОМИССИЯ, ПОЛЬША, СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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