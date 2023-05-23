Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8374 RUR   0.0212 GBR   2.114 TRY   0.0857

Цена на нефть

19.05 $/bbl +/- WTI 71.55 -0.31 Brent 75.58 -0.28

Дальнее зарубежье 23.05.2023 19:45

Столтенберг приветствует решение союзников по НАТО обучать украинских летчиков пилотированию F-16

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник приветствовал решение ряда европейских стран обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16.

"Я приветствую решение нескольких союзников по НАТО, в том числе Германии, начать тренировать пилотов, поскольку это дает возможность позднее принять решение и о поставках истребителей... Это большой шаг, который позволит затем, на определенном этапе, поставлять истребители", - сказал Столтенберг перед советом ЕС на уровне министров обороны в Брюсселе.

Он добавил, что каждая страна сама объявит, когда именно она начнет обучение украинских летчиков.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что тот факт, что НАТО продолжает поддерживать Украину, "не делает ее участником конфликта".

Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны Евросоюза уже начали обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16. При этом датский министр обороны Троелс Лунд Поульсен подчеркнул, что Дания вместе с ее европейскими союзниками намерена не раньше июня начать тренировать украинских летчиков.

В воскресенье президент США Джо Байден заявлял, что поставок этих самолетов в ближайшей перспективе ждать не стоит. Он пояснил, что, по его мнению, для военных операций, которые сейчас планирует Киев, F-16 не нужны. Также Байден сказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского заверения в том, что украинская сторона в случае получения F-16 не будет применять их против российской территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник журналистам, что поставки Украине боевых самолетов не способны коренным образом изменить ситуацию на фронте, однако это будет свидетельствовать о все большей вовлеченности стран Запада в конфликт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ, ОБУЧЕНИЕ


Похожие новости


Столтенберг верит в способность Украины успешно вести боевые действия Шольц настроен пессимистично в вопросе скорого вступления Украины в НАТО Парламент Эстонии принял заявление в поддержку членства Украины в НАТО Столтенберг о вступлении Украины НАТО: если Украина не восторжествует, то вообще нечего будет обсуждать Госдеп считает, что решение о членстве Украины в НАТО должно приниматься странами альянса коллективно Президент Литвы исключил возможность присоединения Украины к НАТО во время конфликта Страны НАТО поставили Украине уже более 98% обещанной боевой техники - Столтенберг Столтенберг сообщил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе Столтенберг пообещал помогать Украине добиться полной оперативной совместимости с НАТО в военной сфере Украина со временем станет членом НАТО - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az