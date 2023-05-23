Столтенберг приветствует решение союзников по НАТО обучать украинских летчиков пилотированию F-16

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник приветствовал решение ряда европейских стран обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16.
"Я приветствую решение нескольких союзников по НАТО, в том числе Германии, начать тренировать пилотов, поскольку это дает возможность позднее принять решение и о поставках истребителей... Это большой шаг, который позволит затем, на определенном этапе, поставлять истребители", - сказал Столтенберг перед советом ЕС на уровне министров обороны в Брюсселе.
Он добавил, что каждая страна сама объявит, когда именно она начнет обучение украинских летчиков.
Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что тот факт, что НАТО продолжает поддерживать Украину, "не делает ее участником конфликта".
Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны Евросоюза уже начали обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16. При этом датский министр обороны Троелс Лунд Поульсен подчеркнул, что Дания вместе с ее европейскими союзниками намерена не раньше июня начать тренировать украинских летчиков.
В воскресенье президент США Джо Байден заявлял, что поставок этих самолетов в ближайшей перспективе ждать не стоит. Он пояснил, что, по его мнению, для военных операций, которые сейчас планирует Киев, F-16 не нужны. Также Байден сказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского заверения в том, что украинская сторона в случае получения F-16 не будет применять их против российской территории.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник журналистам, что поставки Украине боевых самолетов не способны коренным образом изменить ситуацию на фронте, однако это будет свидетельствовать о все большей вовлеченности стран Запада в конфликт.
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