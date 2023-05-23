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Дальнее зарубежье 23.05.2023 16:20

Столтенберг верит в способность Украины успешно вести боевые действия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник выразил уверенность в том, что Украина способна добиваться военных успехов в нынешнем конфликте.

"Украинцы уже доказывали, что могут теснить российские силы. Кроме того, важна та поддержка, которую они получают от стран НАТО", - сказал Столтенберг журналистам перед заседанием Совета ЕС на уровне министров обороны.

Однако, по его словам, Украине нужно больше помощи, и поэтому члены альянса направляют ей танки, крылатые ракеты дальнего радиуса действия и собираются тренировать украинских пилотов.

В воскресенье президент США Джо Байден выразил надежду на то, что Украина сможет проводить наступательные действия, но добавил, что гарантий успеха нет.

Во вторник премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит, каким образом Украина может выйти победителем из конфликта.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ОЖИДАНИЯ


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