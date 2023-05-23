Министры обороны стран ЕС решили принять меры по укреплению кибербезопасности

Министры обороны стран Евросоюза решили приступить к укреплению устойчивости ЕС и его государств-членов перед киберугрозами и принять меры защиты от актов агрессии в киберпространстве.

"Поскольку киберпространство является полем стратегической конкуренции, риски для безопасности и обороны ЕС возрастают в условиях растущей геополитической напряженности и усиления зависимости от цифровых технологий", - говорится в постановлении Совета ЕС, принятом во вторник. В заседании участвовали министры обороны государств-членов.

Они подчеркнули важность существенных инвестиций как отдельных государств, так и совместных, в создание технического потенциала киберзащиты. Приветствуется кооперация внутри ЕС и с внешними партнерами, между военными и гражданскими киберсообществами, между государственным сектором и "надежной частной экосистемой". Предложено создать координационный центр ЕС по киберзащите.

ЕС, по мнению министров, должен иметь свои собственные возможности для проведения операций по киберзащите, в том числе упреждающих мер для обнаружения и сдерживания кибератак.

"ЕС и его государства-члены должны уменьшить стратегическую зависимость своего потенциала и цепочек поставок, разработать и освоить передовые технологии киберзащиты", - говорится в постановлении.