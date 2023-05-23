Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8374 RUR   0.0212 GBR   2.114 TRY   0.0857

Цена на нефть

19.05 $/bbl +/- WTI 71.55 -0.31 Brent 75.58 -0.28

Дальнее зарубежье 23.05.2023 20:42

Министры обороны стран ЕС решили принять меры по укреплению кибербезопасности

Министры обороны стран Евросоюза решили приступить к укреплению устойчивости ЕС и его государств-членов перед киберугрозами и принять меры защиты от актов агрессии в киберпространстве.

"Поскольку киберпространство является полем стратегической конкуренции, риски для безопасности и обороны ЕС возрастают в условиях растущей геополитической напряженности и усиления зависимости от цифровых технологий", - говорится в постановлении Совета ЕС, принятом во вторник. В заседании участвовали министры обороны государств-членов.

Они подчеркнули важность существенных инвестиций как отдельных государств, так и совместных, в создание технического потенциала киберзащиты. Приветствуется кооперация внутри ЕС и с внешними партнерами, между военными и гражданскими киберсообществами, между государственным сектором и "надежной частной экосистемой". Предложено создать координационный центр ЕС по киберзащите.

ЕС, по мнению министров, должен иметь свои собственные возможности для проведения операций по киберзащите, в том числе упреждающих мер для обнаружения и сдерживания кибератак.

"ЕС и его государства-члены должны уменьшить стратегическую зависимость своего потенциала и цепочек поставок, разработать и освоить передовые технологии киберзащиты", - говорится в постановлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ОБОРОНА, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


ЕС выделяет 40 млн евро Молдове и 30 млн евро Грузии для поддержки оборонного сектора ЕС разместит в Молдове миссию в рамках совместной политики безопасности и обороны Министры обороны стран ЕС обсудят миссию по подготовке украинских военных и оборонные возможности союза ЕС выделит 1,2 млрд евро на десятки проектов в области оборонных технологий Еврокомиссия выдвинула предложение о совместных оборонных закупках государствами ЕС ЕС выделит еще 3 млрд евро на нужды обороны и военные инновации ЕС принял решение создать собственный военный потенциал Силы быстрого реагирования ЕС должны быть созданы не позднее 2025 года - Боррель ЕС есть смысл усиливать оборонный потенциал, а не создавать дублирующие функции НАТО структуры - Столтенберг Великобритании предложат соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности с ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az