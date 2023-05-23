Долларизация по вкладам населения за 4 месяца снизилась до 37,2% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-апреле 2023 года выросли на 4% - до 12 млрд 211,6 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в апреле объем вкладов населения увеличился на 247,2 млн манатов.

По данным ЦБА, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-апреле 2023 года вырос на 7,4% - до 7 млрд 665,37 млн манатов или 62,8% всех вкладов. При этом вклады населения в нацвалюте в апреле выросли на 3,6% или 267,67 млн манатов.

Банковские вклады населения в инвалюте сократились на 1,2% - до 4 млрд 546,25 млн манатов или 37,2% всех вкладов населения (по итогам 2022 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 39,2%). При этом в апреле вклады в инвалюте сократились на 0,4% или 20,4 млн манатов.

Объем банковских вкладов резидентов в январе-апреле составляет 11 млрд 17,26 млн манатов (рост на 4,2%), нерезидентов – 1 млрд 194,36 млн манатов (рост на 1,7%).

В целом, на 30 апреля 2023 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 35 млрд 202,4 млн манатов, что на 2,9% меньше показателя на конец 2022 года.

Х.Насирзаде