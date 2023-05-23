Министры обороны НАТО в июне обсудят с компаниями ВПК наращивание поставок боеприпасов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял решение об участии в министерской встрече в июне представителей оборонной промышленности из Европы и Северной Америки.

"Мы заключаем все больше контрактов. Я решил пригласить представителей оборонной промышленности из Европы и Северной Америки на встречу министров обороны стран НАТО в следующем месяце", - сказал он журналистам во вторник.

По его словам, участие поставщиков из Европы и Северной Америки в этой встрече необходимо в связи с увеличением контрактов на поставку боеприпасов для Украины.

Совет НАТО на уровне министров обороны соберется 15-16 июня в Брюсселе.