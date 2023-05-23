Венгрия считает безрассудным очередной пакет антироссийских санкций - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает санкционную политику Евросоюза в отношении России безуспешной, назвал неразумным введение 11-го пакета санкций.
"Венгрия - страна, которая считает, что если вы сделали что-то уже 10 раз, как, например, ввели санкции, и это не увенчалось успехом, неразумно делать это 11-й раз в надежде, что результат будет другим. Это противоречит здравому смыслу", - сказал Орбан на Катарском экономическом форуме во вторник.
"По нашему мнению, санкционная политика Евросоюза просто не работает", - подчеркнул он.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские власти не хотят поддерживать дальнейшие санкции Евросоюза против РФ. Он также сказал, что Будапешт будет блокировать выделение Украине очередного транша финансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро в связи с действиями Киева.
"Честно будет сказать - с нас хватит", - процитировали его западные СМИ. Сийярто при этом указал на "все более агрессивное отношение Киева к своему соседу - Европейском союзу".
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