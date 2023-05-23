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23.05.2023 17:14

Пусть ваш новый дом будет от Yelo Bank

Yelo Bank предлагает ипотечные кредиты на выгодных условиях тем, кто хочет купить или обновить свой дом. Вы можете осуществить свою мечту о собственном доме с ипотечным кредитом с годовой процентной ставкой начиная от всего 7%. Максимальная сумма ипотечного кредита составляет 150 000 AZN, срок кредита - до 300 месяцев. Минимальный первоначальный взнос начинается от 20% общей стоимости недвижимости.

Если вас интересует ипотечный кредит, Yelo Bank предлагает дополнительные удобства для вашего комфорта. На официальном сайте банка вы можете произвести расчет с помощью калькулятора ипотеки. В будущем вы также сможете совершать платежи по ипотечному кредиту на сайте yelo.az.

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YeloBank– Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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