Банки в Азербайджане за 4 месяца увеличили портфель по бизнес-кредитам на 2%

Банки в Азербайджане в январе-апреле 2023 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.
Согласно данным Центробанка, на 30 апреля 2023 года кредитный портфель банков оценивается в 20 млрд 379,6 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 4% - ИФ). В апреле портфель банков увеличился на 341 млн манатов.
В январе-апреле 2023 года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 2,3% - до 11 млрд 108 млн манатов или 54,5% всего кредитного портфеля. В апреле портфель банков по бизнес-кредитам увеличился на 136,6 млн манатов.
Портфель по потребительскому кредитованию банков в январе-апреле увеличился на 5,5% - до 6 млрд 72,3 млн манатов, удельный вес - 29,8%. В апреле портфель банков по потребкредитованию вырос на 129,9 млн манатов.
За отчетный период банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 7,2% - до 3 млрд 199,3 млн манатов или 15,7% всего кредитного портфеля банков. В апреле портфель банков по ипотечному кредитованию вырос на 74,5 млн манатов.
В Азербайджане на 30 апреля 2023 года лицензию на деятельность имели 25 банков.
Х.Насирзаде
Штат Государственной миграционной службы Азербайджана увеличен до 757 единиц
Глава Минэнерго Азербайджана обсудит в Саудовской Аравии сотрудничество в энергетике
Прокуратура начала проверку по факту отравления 27 человек в школе на северо-западе Азербайджана
Минтруда Азербайджана купит квартиры для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
В Брюсселе прошла массовая манифестация в защиту права на достойный труд и забастовки
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Дания и другие страны Европы планируют начать подготовку украинских пилотов для F-16 не ранее июня - глава датского Минобороны
ЕС выплатил Украине очередной транш макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро
Венгрия считает безрассудным очередной пакет антироссийских санкций - Орбан
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Пусть ваш новый дом будет от Yelo Bank
Kapital Bank и его руководящий сотрудник получили международную награду
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС