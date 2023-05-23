Банки в Азербайджане за 4 месяца увеличили портфель по бизнес-кредитам на 2%

Банки в Азербайджане в январе-апреле 2023 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.

Согласно данным Центробанка, на 30 апреля 2023 года кредитный портфель банков оценивается в 20 млрд 379,6 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 4% - ИФ). В апреле портфель банков увеличился на 341 млн манатов.

В январе-апреле 2023 года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 2,3% - до 11 млрд 108 млн манатов или 54,5% всего кредитного портфеля. В апреле портфель банков по бизнес-кредитам увеличился на 136,6 млн манатов.

Портфель по потребительскому кредитованию банков в январе-апреле увеличился на 5,5% - до 6 млрд 72,3 млн манатов, удельный вес - 29,8%. В апреле портфель банков по потребкредитованию вырос на 129,9 млн манатов.

За отчетный период банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 7,2% - до 3 млрд 199,3 млн манатов или 15,7% всего кредитного портфеля банков. В апреле портфель банков по ипотечному кредитованию вырос на 74,5 млн манатов.

В Азербайджане на 30 апреля 2023 года лицензию на деятельность имели 25 банков.

Х.Насирзаде