Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8374 RUR   0.0212 GBR   2.114 TRY   0.0857

Цена на нефть

19.05 $/bbl +/- WTI 71.55 -0.31 Brent 75.58 -0.28

Финансы 23.05.2023 17:14

Банки в Азербайджане за 4 месяца увеличили портфель по бизнес-кредитам на 2%

Банки в Азербайджане в январе-апреле 2023 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.

Согласно данным Центробанка, на 30 апреля 2023 года кредитный портфель банков оценивается в 20 млрд 379,6 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 4% - ИФ). В апреле портфель банков увеличился на 341 млн манатов.

В январе-апреле 2023 года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 2,3% - до 11 млрд 108 млн манатов или 54,5% всего кредитного портфеля. В апреле портфель банков по бизнес-кредитам увеличился на 136,6 млн манатов.

Портфель по потребительскому кредитованию банков в январе-апреле увеличился на 5,5% - до 6 млрд 72,3 млн манатов, удельный вес - 29,8%. В апреле портфель банков по потребкредитованию вырос на 129,9 млн манатов.

За отчетный период банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 7,2% - до 3 млрд 199,3 млн манатов или 15,7% всего кредитного портфеля банков. В апреле портфель банков по ипотечному кредитованию вырос на 74,5 млн манатов.

В Азербайджане на 30 апреля 2023 года лицензию на деятельность имели 25 банков.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, БИЗНЕС


Похожие новости


Банки-агенты АИКГФ за 4 месяца увеличили ипотечное кредитование на 5% Объем просрочки по кредитам в Азербайджане в январе-апреле сократился на 0,3% - ЦБ Bank Respublika по итогам 4 мес. 2023г сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF Банки-агенты АИКГФ в I квартале увеличили ипотечное кредитование на 3% Банки в Азербайджане в I квартале увеличили портфель по бизнес-кредитам на 1% Потребкредитование в Азербайджане в I квартале выросло на 4,5% - ЦБ Банки в Азербайджане в январе-феврале незначительно сократили бизнес-кредиты, увеличили потребкредиты почти на 2% Банки-агенты АИКГФ в январе-феврале выдали ипотечных кредитов на 42 млн манатов Объем просрочки по кредитам в Азербайджане в январе-феврале вырос на 2% - ЦБ Банки в Азербайджане в 2022г увеличили портфель кредитования микро-, малого и среднего бизнеса на 28%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az