Облигации азербайджано-грузинской «MAX» заинтересовали 3 инвесторов

Азербайджано-грузинское ООО «MAX» во вторник разместило облигаций на 500 тыс. манатов.

Облигации были размещены на площадке Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«В ходе аукциона 3 инвестора подали 3 заявки на покупку облигаций компании. По итогам аукциона размещен весь объем облигаций – 500 тыс. манатов, - подчеркнули на БФБ.

Эмиссия разделена на 500 облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу. Доходность – 13% годовых, купонная выплата – каждые 90 дней, срок обращения облигаций – 24 месяца.

Срок погашения облигаций – 23 мая 2025 года. Андеррайтер по размещению выступила ЗАО «Инвестиционная компания Unicapital».

ООО «MAX» госрегистрацию в Азербайджане прошло в августе 2005 года. Компания занимается продажей и обслуживанием печатного оборудования, разработкой программного обслуживания в этой сфере и т.д.

Учредителями общества являются: ООО «MAX» Грузия (73,99%), ООО «PASHA Investments» (25,01%), физическое лицо Анар Абасов (1%). Уставный капитал компании равен 2 тыс. манатов.

Чистая прибыль общества за 2022г составила 518,3 тыс. манатов. Активы общества на конец 2022 года оцениваются в 1,86 млн манатов, обязательства – 877,4 тыс. манатов.

Х.Насирзаде