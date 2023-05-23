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Дальнее зарубежье 23.05.2023 22:32

Дания стала участницей программы оборонного сотрудничества ЕС

Совет Европейского союза, в котором во вторник заседали министры обороны, принял Данию в программу Постоянного структурированного сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны (PESCO), а также запустил очередную, 5-ю, волну проектов этой программы.

"PESCO лежит в основе нашего оборонного сотрудничества. С присоединением Дании к семье PESCO и 11 новыми проектами, принятыми сегодня, мы расширяем и углубляем наше сотрудничество. Оно позволяет государствам-членам совместно инвестировать, развивать необходимые (оборонные) возможности и обучать наши (вооруженные) силы", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На референдуме 1 июня 2022 года датские избиратели поддержали присоединение Дании к Общей политике безопасности и обороны ЕС, положив конец 30-летнему неучастию страны в оборонном сотрудничестве ЕС. Таким образом, все страны ЕС, кроме Мальты, входят в союзные структуры сотрудничества в области обороны и безопасности.

С пятой волной обновления число проектов PESCO увеличится до 68. Среди новых - европейская академия военной авиации, интегрированные сухопутные робототехнические комплексы, контрбатарейные сенсоры, противоторпеды, защита критической подводной морской инфраструктуры, будущая ракета класса "воздух-воздух" малой дальности, средний вертолет нового поколения, интегрированная многоуровневая система противовоздушной и противоракетной обороны, арктическая сенсорная система командования и контроля, устойчивые инфраструктуры и сети связи.

PESCO - это ключевая оборонная инициатива ЕС. Страны-участницы совместно развивают оборонный потенциал, координируют инвестиции, повышают оперативную готовность, оперативную совместимость, устойчивость своих вооруженных сил и сотрудничают в проектах. Это сотрудничество, заявляет Брюссель, не дублирует, а дополняет участие в структурах НАТО.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ДАНИЯ, ОБОРОНА, ПРОГРАММА

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