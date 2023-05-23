ЕС поставил Украине 220 тыс. снарядов из обещанного на год миллиона - Боррель

Государства-члены ЕС поставили Украине 220 тыс. артиллерийских боеприпасов, объявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Это уже было поставлено украинцам", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

Он пояснил, что эти боеприпасы оплачиваются отчасти за счет государств-членов ЕС, которые их поставили, отчасти - за счет общесоюзных средств.

"В этом темпе, я думаю, мы сможем достичь цели в 1 млн боеприпасов. Что бы там ни было, мы делаем всё, что в наших возможностях, чтобы прийти к этому", - резюмировал высокий представитель ЕС по иностранным делам.

На саммите ЕС в Брюсселе 23 марта лидеры Евросоюза одобрили план поставок Киеву боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих за этой встречей 12 месяцев.