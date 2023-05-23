Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8374 RUR   0.0212 GBR   2.114 TRY   0.0857

Цена на нефть

19.05 $/bbl +/- WTI 71.55 -0.31 Brent 75.58 -0.28

ТЭК 23.05.2023 21:30

Чешская Mero достигла соглашения об увеличении с 2025г поставок по нефтепроводу TAL вдвое для ухода от импорта по "Дружбе"

Чешская Mero и консорциум TAL заключили договор о расширении пропускной способности трансальпийского трубопровода, что позволит увеличить поставки нефти в страну на 4 млн тонн нефти в год, сообщается на сайте компании.

Инвестиции Mero для реализации проекта оцениваются в 1,3-1,6 млрд чешских крон (около $59-73 млн - ИФ).

"Работы должны быть завершены в начале 2025 года, благодаря чему поставки в Чехию увеличатся дополнительно на 4 млн тонн нефти в год. Трубопровод TAL и подсоединенный к нему трубопровод IKL смогут ежегодно поставлять в Чехию до 8 млн тонн нефти, и это полностью покроет потребности нашей страны", - приводятся в сообщении слова гендиректора и председателя совета директоров Mero Ярослава Пантучека.

Чешская компания подчеркивает, что реализация проекта позволит избавиться от зависимости в поставках по нефтепроводу "Дружба".

Трубопровод TAL напрямую связан с инфраструктурой Mero в Фобурге (Бавария), откуда нефть транспортируется в Чехию по трубопроводу IKL, мощность которого уже позволяет полностью удовлетворить спрос Чехии.

Крупнейшие акционеры консорциума TAL - OMV (32%) и Shell (19%), также в числе совладельцев еще несколько международных игроков рынка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЧЕХИЯ, НЕФТЕПРОВОД, РАСШИРЕНИЕ, ДОГОВОРЕННОСТЬ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az