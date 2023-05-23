Чешская Mero и консорциум TAL заключили договор о расширении пропускной способности трансальпийского трубопровода, что позволит увеличить поставки нефти в страну на 4 млн тонн нефти в год, сообщается на сайте компании.
Инвестиции Mero для реализации проекта оцениваются в 1,3-1,6 млрд чешских крон (около $59-73 млн - ИФ).
"Работы должны быть завершены в начале 2025 года, благодаря чему поставки в Чехию увеличатся дополнительно на 4 млн тонн нефти в год. Трубопровод TAL и подсоединенный к нему трубопровод IKL смогут ежегодно поставлять в Чехию до 8 млн тонн нефти, и это полностью покроет потребности нашей страны", - приводятся в сообщении слова гендиректора и председателя совета директоров Mero Ярослава Пантучека.
Чешская компания подчеркивает, что реализация проекта позволит избавиться от зависимости в поставках по нефтепроводу "Дружба".
Трубопровод TAL напрямую связан с инфраструктурой Mero в Фобурге (Бавария), откуда нефть транспортируется в Чехию по трубопроводу IKL, мощность которого уже позволяет полностью удовлетворить спрос Чехии.
Крупнейшие акционеры консорциума TAL - OMV (32%) и Shell (19%), также в числе совладельцев еще несколько международных игроков рынка.
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