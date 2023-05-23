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Дальнее зарубежье 23.05.2023 22:16

Боррель заявил, что Евросоюз является крупнейшим донором Украины

Евросоюз больше других оказывал помощь разных видов Украине, ее объем превысил 65 млрд евро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Если мы сложим вместе все виды помощи: военную, гражданскую, экономическую, гуманитарную, финансовую, помощь беженцам - если мы все это сложим, то по части помощи Украине Европейский союз и его государства-члены, без тени сомнения, являются регионом мира, который оказал ей наибольшую помощь. Мы превысили цифру в 65 млрд евро", - сказал Боррель на пресс-конференции во вторник в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

Он добавил, что ЕС продолжит оказывать помощь Киеву.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам также напомнил, что ранее во вторник Евросоюз выплатил Украине 1,5 млрд евро в качестве очередного транша макрофинансовой помощи для обеспечения функционирования украинского государства.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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