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Цена на нефть

19.05 $/bbl +/- WTI 71.55 -0.31 Brent 75.58 -0.28

ТЭК 23.05.2023 20:01

Цены на нефть продолжают расти, Brent - выше $77 за баррель

Цены на нефть продолжают рост вечером во вторник на фоне заявлений министра энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии и в преддверии летнего автомобильного сезона в США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $77,14 за баррель, что на $1,15 (1,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,22 (1,69%), до $73,27 за баррель.

Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман на экономическом форуме в Катаре во вторник предупредил нефтяных "медведей", что они могут понести убытки. "Я не обязан раскрывать свои карты, я не игрок в покер (...), но я бы просто посоветовал им (спекулянтам - ИФ) быть настороже", - заявил он в преддверии июньского заседания ОПЕК+.

В Соединенных Штатах, в свою очередь, готовятся ко Дню поминовения, который традиционно считается началом так называемого летнего автомобильного сезона - периода пикового спроса на топливо в стране. В этом году праздник выпадает на 29 мая.

Аналитики, на которых ссылается MarketWatch, ожидают повышения спроса на бензин и авиатопливо на длинных выходных, приуроченных ко Дню поминовения. Количество американцев, которые отправятся в гости к родным и близким, в эти дни увеличится на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прогнозирует Американская автомобильная ассоциация.

В таких условиях низкий уровень запасов бензина в США может начать менять динамику на рынке нефти, который прежде был "сфокусирован на макроэкономических опасениях, а не реалиях спроса и предложения", полагает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Согласно еженедельному докладу министерства энергетики, товарные резервы бензина в США на неделе, завершившейся 12 мая, снизились на 1,38 млн баррелей - до 218,33 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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