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Дальнее зарубежье 23.05.2023 22:05

Боррель: мы не согласны с теми, кто говорит, что Украина не может выиграть эту войну

Министры обороны стран-членов Европейского союза не согласны с теми, кто утверждает, что Украина не может выиграть эту войну, заявил Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Министры не согласны с теми, кто говорит, что Украина не может выиграть эту войну, и мы должны прекратить их поддерживать. Нет. Наоборот, у Украины дела идут хорошо. Это сбивает с толку планы Путина в отношении быстрой победы. Она способна себя защищать", - заявил он во вторник в Брюсселе по окончании заседания Совета на уровне министров обороны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник заявил, что Украина не способна выиграть войну.

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Тэги: БОРРЕЛЬ, УКРАИНА, ПОБЕДА


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