Боррель: мы не согласны с теми, кто говорит, что Украина не может выиграть эту войну

Министры обороны стран-членов Европейского союза не согласны с теми, кто утверждает, что Украина не может выиграть эту войну, заявил Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Министры не согласны с теми, кто говорит, что Украина не может выиграть эту войну, и мы должны прекратить их поддерживать. Нет. Наоборот, у Украины дела идут хорошо. Это сбивает с толку планы Путина в отношении быстрой победы. Она способна себя защищать", - заявил он во вторник в Брюсселе по окончании заседания Совета на уровне министров обороны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник заявил, что Украина не способна выиграть войну.