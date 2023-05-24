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Макроэкономика 24.05.2023 16:26

ЕЭК и ШОС подготовили план совместных действий до 2025г

Коллегия Евразийской экономической комиссии и генеральный секретариат Шанхайской организации сотрудничества подготовили согласованный план совместных действий до 2025 г., сообщил в среду в ходе II Евразийского экономического форума председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

"ЕЭК беспокоит тот факт, что ряд ведущих экономик мира ориентируется на обособленное развитие. Мы в нашем евразийском макрорегионе стремимся, наоборот, объединить наши экономики на основе синергетического подхода, взаимной дополняемости и объединения существующих компетенций и возможностей", - сказал председатель Коллегии ЕЭК, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

"Мы в этой ситуации в ЕЭК вместе с генеральным секретариатом ШОС подготовили план (совместных - "ИФ") действий до 2025 года, в ближайшее время он будет подписан, и мы будем им руководствоваться в нашей практической деятельности", - добавил он.

Мясникович отметил, что объемы внешней торговли членов ЕАЭС со странами - участницами ШОС и БРИКС за прошлый год выросли более чем на 40%, при этом экспорт Евразийского экономического союза в эти государства увеличился в 1,6 раза.

"На 11% снизился показатель импорта в торговле со странами Европейского союза, но этот показатель компенсирован приростом торгово-экономических отношений со странами Юго-Восточной Азии. Таким образом, структура внешних связей стран ЕАЭС переориентирована с запада на восток. И это неслучайно: на протяжении целого ряда лет идет активная работа как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне, чтобы формировать и зоны свободной торговли, и, безусловно, соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.

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Тэги: ЕАЭС, ШОС, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПЛАНЫ


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