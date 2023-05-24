ЕЭК и ШОС подготовили план совместных действий до 2025г

Коллегия Евразийской экономической комиссии и генеральный секретариат Шанхайской организации сотрудничества подготовили согласованный план совместных действий до 2025 г., сообщил в среду в ходе II Евразийского экономического форума председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
"ЕЭК беспокоит тот факт, что ряд ведущих экономик мира ориентируется на обособленное развитие. Мы в нашем евразийском макрорегионе стремимся, наоборот, объединить наши экономики на основе синергетического подхода, взаимной дополняемости и объединения существующих компетенций и возможностей", - сказал председатель Коллегии ЕЭК, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".
"Мы в этой ситуации в ЕЭК вместе с генеральным секретариатом ШОС подготовили план (совместных - "ИФ") действий до 2025 года, в ближайшее время он будет подписан, и мы будем им руководствоваться в нашей практической деятельности", - добавил он.
Мясникович отметил, что объемы внешней торговли членов ЕАЭС со странами - участницами ШОС и БРИКС за прошлый год выросли более чем на 40%, при этом экспорт Евразийского экономического союза в эти государства увеличился в 1,6 раза.
"На 11% снизился показатель импорта в торговле со странами Европейского союза, но этот показатель компенсирован приростом торгово-экономических отношений со странами Юго-Восточной Азии. Таким образом, структура внешних связей стран ЕАЭС переориентирована с запада на восток. И это неслучайно: на протяжении целого ряда лет идет активная работа как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне, чтобы формировать и зоны свободной торговли, и, безусловно, соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.
Глава МИД Азербайджана просит генсека ООН помочь с возвращением азербайджанских военных из Армении
Байрамов обсудил с Седерфельт нормализацию отношений Баку и Еревана
Глава Генштаба ВС Азербайджана ознакомился с деятельностью пакистанской компании
В Азербайджане рост случаев заражения COVID-19
Хорватия рассчитывает на открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном
Продажи игристых вин в Великобритании подскочили более чем вдвое из-за коронации
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Приезд в США нового посла КНР будет способствовать диалогу и урегулированию разногласий, полагают в Пекине
КНР и далее будет поддерживать интересы РФ, укреплять с ней взаимодействие - Си Цзиньпин
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Bakcell представила новый магазин в Зангилане
Делегация Caspian Energy Club посетила выставку “Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2023”
Банк Республика в партнерстве с Visa запустили новую услугу «Mobil POS»!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС