Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8325 RUR   0.0211 GBR   2.1139 TRY   0.0856

Цена на нефть

23.05 $/bbl +/- WTI 72.91 +0.86 Brent 76.84 +0.85

24.05.2023 14:50

Bakcell представила новый магазин в Зангилане

19 мая 2023 года в селе Агалы Зангиланского района открылся магазин Bakcell.

В новом магазине, жителям Агалы предлагается полный спектр продуктов и услуг Bakcell, а также мобильные номера и аксессуары.

В церемонии открытия магазина, приняли участие жители села, а также представители компании Bakcell и местных исполнительных органов.

Открытие запомнилось развлекательной программой, подготовленной специально для детей. В качестве приятного сюрприза для юных жителей умного села, для них были проведены игры и веселые конкурсы. В конце программы детям были вручены интересные подарки от Bakcell.

Компания Bakcell, являющаяся частью NEQSOL Holding, проводит широкомасштабную компанию под девизом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az