Bakcell представила новый магазин в Зангилане

19 мая 2023 года в селе Агалы Зангиланского района открылся магазин Bakcell.
В новом магазине, жителям Агалы предлагается полный спектр продуктов и услуг Bakcell, а также мобильные номера и аксессуары.
В церемонии открытия магазина, приняли участие жители села, а также представители компании Bakcell и местных исполнительных органов.
Открытие запомнилось развлекательной программой, подготовленной специально для детей. В качестве приятного сюрприза для юных жителей умного села, для них были проведены игры и веселые конкурсы. В конце программы детям были вручены интересные подарки от Bakcell.
Компания Bakcell, являющаяся частью NEQSOL Holding, проводит широкомасштабную компанию под девизом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell».
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