Совфед РФ одобрил денонсацию ДОВСЕ

Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Как отмечается в сопроводительных материалах к закону о денонсации, положениями ДОВСЕ устанавливаются обязательства для его государств-участников по количественным ограничениям в отношении пяти категорий обычных вооружённых сил: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, боевые самолеты и боевые вертолёты.

РФ ратифицировала ДОВСЕ в июле 1992 года. В 2004 году РФ ратифицировала Соглашение об адаптации ДОВСЕ от 19 ноября 1999 года (в силу не вступило). В 2007 году действие ДОВСЕ было приостановлено для Российской Федерации указом президента от 13 июля 2007 года, федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 276-ФЗ.

Как заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, для завершения процесса выхода России из ДОВСЕ потребуется около полугода.