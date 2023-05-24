Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8325 RUR   0.0211 GBR   2.1139 TRY   0.0856

Цена на нефть

23.05 $/bbl +/- WTI 72.91 +0.86 Brent 76.84 +0.85

Транспорт и связь 24.05.2023 14:57

«ИрАэро» получила допуски на новые полеты из РФ в Азербайджан

Российская авиакомпания «ИрАэро» получила новые разрешения на полеты в Баку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте ведомства, перевозчику одобрили перелеты из Краснодара и Ростова-на-Дону в Баку с частотой по два раза в неделю, а также по четыре раза в неделю - из Сочи.

Авиакомпания "ИрАэро" - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. В парке авиакомпании - семь Superjet 100, один - A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в страны ближнего зарубежья.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АВИАРЕЙСЫ, ДОПУСК


Похожие новости


ИрАэро с апреля начнет летать из Красноярска в Баку Иранская Mahan Air с 1 июля запустит прямые рейсы из Петербурга в Тегеран Турецкая Corendon Airlines запустила рейсы Анталья-Москва Red Wings открывает рейсы Екатеринбург-Анталия, Самара-Ереван, Махачкала-Стамбул на Superjet 100 Авиакомпания Qazaq Air возобновляет рейсы из Казахстана в Россию Россия с середины марта увеличит число рейсов в Азербайджан «Аэрофлот» с 14 января возобновляет ежедневные рейсы Москва - Алматы РФ с 10 июня увеличивает количество рейсов Москва - Баку Решение об открытии авиасообщения РФ с курортами Египта будет принято во второй половине мая Турецкая Anadolujet возобновила рейсы Анкара-Москва

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az