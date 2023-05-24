«ИрАэро» получила допуски на новые полеты из РФ в Азербайджан

Российская авиакомпания «ИрАэро» получила новые разрешения на полеты в Баку.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте ведомства, перевозчику одобрили перелеты из Краснодара и Ростова-на-Дону в Баку с частотой по два раза в неделю, а также по четыре раза в неделю - из Сочи.
Авиакомпания "ИрАэро" - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. В парке авиакомпании - семь Superjet 100, один - A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в страны ближнего зарубежья.
Р.Ахмедов
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