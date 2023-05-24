Глава Генштаба ВС Азербайджана ознакомился с деятельностью пакистанской компании

Первый замминистра обороны Азербайджана, начальник Генштаба генерал-полковник Керим Велиев в рамках своего визита в Пакистан посетил штаб-квартиру компании «Глобальные промышленные и оборонные решения» (GIDS), специализирующейся на оборонной промышленности страны и являющейся одним из крупнейших производителей продукции военного назначения, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Компания производит продукцию военного назначения, используемую на суше, на море и в воздухе, в том числе в системах ПВО и интегрированных системах, а также в ядерной, биологической (бактериологической) и химической защите.

«На встрече с представителями компании детально обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Х.Насирзаде