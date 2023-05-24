Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8325 RUR   0.0211 GBR   2.1139 TRY   0.0856

Цена на нефть

23.05 $/bbl +/- WTI 72.91 +0.86 Brent 76.84 +0.85

Оборона 24.05.2023 15:06

Глава Генштаба ВС Азербайджана ознакомился с деятельностью пакистанской компании

Первый замминистра обороны Азербайджана, начальник Генштаба генерал-полковник Керим Велиев в рамках своего визита в Пакистан посетил штаб-квартиру компании «Глобальные промышленные и оборонные решения» (GIDS), специализирующейся на оборонной промышленности страны и являющейся одним из крупнейших производителей продукции военного назначения, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Компания производит продукцию военного назначения, используемую на суше, на море и в воздухе, в том числе в системах ПВО и интегрированных системах, а также в ядерной, биологической (бактериологической) и химической защите.

«На встрече с представителями компании детально обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, ПАКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Баку и Исламабад обсудили вопросы проведения совместных учений Азербайджан-Пакистан-Турция Начальник Генштаба Азербайджана проведет переговоры в Пакистане Азербайджан и Пакистан намерены расширять сотрудничество в военной сфере Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном Баку и Исламабад обсудили развитие сотрудничества между ВМС Баку и Исламабад договорились о совместном использовании горно-учебных центров и проведении совместных учений В Азербайджан прибыла военная делегация из Пакистана Баку и Исламабад обсудили вопрос привлечения пакистанских специалистов в разминировании территорий в Карабахе Азербайджан и Пакистан обсудили вопрос проведения совместных военных учений Минобороны Азербайджана соболезнует Пакистану в связи с крушением военного вертолета

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az