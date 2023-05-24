Байрамов обсудил с Седерфельт нормализацию отношений Баку и Еревана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт о ситуации вокруг нормализации армяно-азербайджанских отношений.
По информации МИД, Байрамов проинформировал Седерфельт о ситуации на Южном Кавказе и реализуемых Азербайджаном проектах реконструкции и строительства, шагах, предпринимаемых Азербайджаном для обеспечения мира и стабильности в регионе, включая подписание мирного соглашения, открытие всех коммуникаций, «несмотря на провокации Армении и попытки Еревана замедлить процессы».
Он также поднял вопросы минной угрозы в Азербайджане, невыполнения Арменией своих обязательств в рамках трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года - ИФ), насилия в отношении пленных Арменией в апреле азербайджанских военнослужащих и их невозвращения, непредоставления информации о пропавших без вести, говорится в информации.
«На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества с Азербайджаном в ПА ОБСЕ и основные вопросы повестки дня, возможный вклад ПА ОБСЕ в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - подчеркивает МИД.
Седерфельт, в свою очередь, рассказала, что в рамках своего визита в Азербайджан она вместе с делегацией посетила Зангиланский район и ознакомилась с проектами реконструкции (на освобожденных территориях Азербайджана – ИФ).
Она также отметила, что ПА ОБСЕ придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, заявила о важности обеспечения мира и безопасности в регионе. Седерфельт подчеркнула, что ПА ОБСЕ содействует миру, стабильности, парламентской дипломатии и работает в направлении обеспечения мира в регионе.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.
Р.Керимов
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