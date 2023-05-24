Совет директоров компании, владеющей винзаводом в Азербайджане, 26 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022г

Совет директоров компании "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, 26 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год.

Как сообщается в материалах компании, вопрос о рекомендации собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов), полученной по результатам 2022 финансового года, включен в повестку дня заседания.

Совет также рассмотрит другие вопросы, связанные с подготовкой к годовому собранию акционеров.

В 2022 году компания реализовала 54,171 млн бутылок, что на 18,1% больше, чем в 2021 году, из них собственного производства - 52,857 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции (на 18,5% больше, чем в 2021 году).

ГК "Абрау-Дюрсо" в лице дочернего предприятия ООО AzAbrau в декабре 2021 года стала победителем инвестиционного конкурса на приобретение винного завода ООО Sheki Sharab в Шекинском районе Азербайджана. На инвестконкурс была выставлена госдоля в размере 86,64%.

AzAbrau в 2022 году экспортировала в Россию 600 тыс. бутылок вина, план на 2023 год предусматривает поставки 3,5 млн бутылок.