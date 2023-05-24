Хорватия рассчитывает на открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном

В Азербайджане имеется большой интерес к туристическим возможностям Хорватии, поэтому есть необходимость открытия прямого авиасообщения между двумя странами, заявил директор Хорватского туристического сообщества Райко Ружичка азербайджанскому журналу «Region plus».
«Хорватия имеет круглогодичное авиасообщение с 21 страной в 10 различных туристических регионах страны. Учитывая растущий туристический спрос из Азербайджана, целесообразно открытие прямого сообщения между Баку и Загребом или другими курортными направлениями Хорватии», сказал Ружичка.
По его словам, в 2022 году Хорватию посетило 18,9 млн туристов, что на 37% больше, чем в 2021 году. В прошлом году рост ночевок составил 25% - до 104,5 миллиона.
Лидерами по числу ночевок являются туристы из стран ЕС: Германия (24,9 млн), Словения (10,1 млн), Австрия (8,2 млн), Польша (6,7 млн), Чехия (6 млн), Италия (4,2 млн). По словам Ружички, туристы из многих соседних стран прибывают в Хорватию на автомобилях.
В настоящее время топовыми туристическими регионами Хорватии являются Истрия, Далмация – Сплит, Кварнер, Далмация – Задар, Далмация – Дубровник.
Среди популярных направлений для иностранных туристов – Ровинь, Дубровник, Пореч, Сплит и Загреб.
Ружичка добавил, что вхождение Хорватии в 2023 году в еврозону и Шенгенскую зону сделает туризм страны еще более конкурентоспособным. Так, 26 марта аэропорты Хорватии отменили пограничный контроль, что позволит туристам быстрее и удобнее путешествовать в Хорватию и из Хорватии в страны Шенгена.
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