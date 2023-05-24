Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8325 RUR   0.0211 GBR   2.1139 TRY   0.0856

Цена на нефть

23.05 $/bbl +/- WTI 72.91 +0.86 Brent 76.84 +0.85

Туризм 24.05.2023 15:59

Хорватия рассчитывает на открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном

В Азербайджане имеется большой интерес к туристическим возможностям Хорватии, поэтому есть необходимость открытия прямого авиасообщения между двумя странами, заявил директор Хорватского туристического сообщества Райко Ружичка азербайджанскому журналу «Region plus».

«Хорватия имеет круглогодичное авиасообщение с 21 страной в 10 различных туристических регионах страны. Учитывая растущий туристический спрос из Азербайджана, целесообразно открытие прямого сообщения между Баку и Загребом или другими курортными направлениями Хорватии», сказал Ружичка.

По его словам, в 2022 году Хорватию посетило 18,9 млн туристов, что на 37% больше, чем в 2021 году. В прошлом году рост ночевок составил 25% - до 104,5 миллиона.

Лидерами по числу ночевок являются туристы из стран ЕС: Германия (24,9 млн), Словения (10,1 млн), Австрия (8,2 млн), Польша (6,7 млн), Чехия (6 млн), Италия (4,2 млн). По словам Ружички, туристы из многих соседних стран прибывают в Хорватию на автомобилях.

В настоящее время топовыми туристическими регионами Хорватии являются Истрия, Далмация – Сплит, Кварнер, Далмация – Задар, Далмация – Дубровник.

Среди популярных направлений для иностранных туристов – Ровинь, Дубровник, Пореч, Сплит и Загреб.

Ружичка добавил, что вхождение Хорватии в 2023 году в еврозону и Шенгенскую зону сделает туризм страны еще более конкурентоспособным. Так, 26 марта аэропорты Хорватии отменили пограничный контроль, что позволит туристам быстрее и удобнее путешествовать в Хорватию и из Хорватии в страны Шенгена.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ХОРВАТИЯ, ТУРИЗМ


Похожие новости


Глава Минкультуры Азербайджана участвует в сессии Исполнительного совета ВТО Хорватия планирует провести в 2017 году перекрестный год туризма с Россией Азербайджан и Хорватия заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере туризма Хорватская "K Centar" приглашает азербайджанские компании инвестировать в лечебно-туристический комплекс в г.Биоград

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az