Глава МИД Азербайджана просит генсека ООН помочь с возвращением азербайджанских военных из Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой помочь с возвращением из Армении двух азербайджанских военнослужащих.

«Прошу вас решительно осудить нарушение Арменией гуманитарного права и прав человека в отношении пленных азербайджанских военнослужащих, принять все необходимые меры, чтобы убедить Армению выполнить свои соответствующие обязательства и немедленно и безоговорочно освободить обоих азербайджанских солдат в соответствии с применимыми нормами международного гуманитарного права при полном уважении их достоинства и жизни», - говорится в письме Байрамова на имя генсека ООН, копия которого имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В документе отмечается, что в апреле «двое азербайджанских военнослужащих - Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов - сбились с пути из-за плохих погодных условий и случайно оказались на территории Армении» и «как стало ясно из многочисленных видео и фотографий, распространенных в армянских социальных сетях, после этого эти двое военнослужащих подверглись жестокому и оскорбительному обращению, были сильно избиты и унижены».

Байрамов отметил, что вместо того, чтобы принять меры к надлежащему расследованию этого дела и привлечению виновных в жестоком обращении с азербайджанскими военными к ответственности, «правительство Армении безрассудно преследует цель использовать двух захваченных азербайджанских военнослужащих в качестве разменной монеты», для чего Армения «выдвинула фиктивные обвинения против этих военнослужащих и сфабриковала «судебный процесс» над ними».

«Так, 8 мая 2023 года суд Армении признал Агшина Бабирова виновным в незаконном пересечении границы с огнестрельным оружием и боеприпасами и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок в 11 лет 6 месяцев и 15 дней. Так называемое расследование в отношении Ахундова, обвиняемого в убийстве гражданина Армении, еще продолжается. С учетом сфабрикованного решения в отношении Бабирова вполне ожидаемо, что «решение», которое будет вынесено по нему, будет гораздо хуже», - написал глава МИД Азербайджана.

На этом фоне особенно важно подчеркнуть, продолжил азербайджанский министр, что «фиктивное расследование и решение суда сопровождались многочисленными противоречивыми заявлениями относительно азербайджанских военнослужащих».

«Так, премьер-министр Армении заявил, что Бабиров якобы пересек границу в поисках убежища и поэтому не хочет возвращаться в Азербайджан. Затем последовали заявления высокопоставленных представителей властей Армении о том, что Бабиров якобы просил передать его в третью страну через соответствующее международное учреждение. Однако, несмотря на эти заявления, власти Армении возбудили против Бабирова уголовное дело и в результате поспешного расследования менее чем через месяц признали его виновным в незаконном пересечении границы и постановили лишить его свободы», - отметил он.

Такие же противоречивые заявления и сфабрикованное уголовное дело последовали и в отношении Ахундова, добавил Байрамов.

«Вначале следственный комитет Армении заявил, что нет никаких доказательств причастности азербайджанских военнослужащих к убийству гражданина Армении. Позднее министерство иностранных дел Армении в своем заявлении от 19 апреля 2023 года уже объявило азербайджанского солдата виновным в умышленном и жестоком убийстве гражданина Армении — даже в отсутствие судебного решения. Это является вопиющим нарушением такого основополагающего принципа, как презумпция невиновности», - подчеркнул глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Столь безответственными и провокационными действиями Армения в очередной раз демонстрирует пренебрежение своей юридической ответственностью по международному гуманитарному праву и вместо этого безрассудно идет на подрыв хрупкого процесса нормализации и примирения после кровопролитного конфликта, унесшего тысячи жизней с обеих сторон», - говорится в письме.

По словам Байрамова, «поведение Армении в отношении захваченных азербайджанских военнослужащих резко контрастирует с действиями, которые демонстрировал в аналогичных ситуациях Азербайджан».

«В знак своей приверженности мерам по укреплению доверия азербайджанская сторона незамедлительно и безоговорочно освободила более 10 армянских военнослужащих, которые, как и два упомянутых азербайджанца, сбились с пути и случайно пересекли государственную границу Азербайджана», - обратил внимание генсека ООН азербайджанский министр.

Он добавил, что «манипуляции Армении с делом двух захваченных азербайджанцев происходят в то время, когда международное сообщество удвоило свои усилия по продвижению вперед процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».

«По сути, упомянутое так называемое решение о заключении в тюрьму азербайджанских военнослужащих было объявлено всего несколько дней спустя после четырехдневных переговоров в Вашингтоне и накануне ожидаемых встреч на высшем уровне, организованных Европейским союзом и другими региональными партнерами. Это свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в претворении в жизнь мирной повестки дня, и ее конечная цель - затормозить мирный процесс, свести на нет и без того хрупкие условия стабильности и подорвать усилия по постконфликтному примирению», - считает глава МИД Азербайджана.

Байрамов подчеркнул, что «сфабрикованный Арменией судебный процесс против пленных азербайджанских солдат является грубым нарушением международного гуманитарного права и права прав человека по различным международным документам, в частности, права на свободу и запрета произвольного задержания, права на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеку, по Международному пакту о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, другим договорам по правам человека, а также по международному обычному праву».

«Это является также наглядным проявлением поощряемых государством ненависти, расизма и расовой дискриминации со стороны Армении в отношении азербайджанцев по этническому и национальному признаку, что резко противоречит обязательствам Армении по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», - полагает Байрамов.

Р.Керимов