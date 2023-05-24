Казахстан может увеличить поставки нефти по БТД при изменении ее качества

Казахстан сможет увеличить поставки нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) при условии изменения качества сырья, сообщил заместитель генерального директора по транспортировке АО "КазТрансОйл" Эрик Сагиев журналистам в среду.
"Если Казахстану удастся успешно провести переговоры касательно изменения банка качества (нефти - ИФ) по системе перекачки, в таком случае, я полагаю, что (прокачка по - ИФ) БТД увеличится для Казахстана", - сказал Сагиев.
Он уточнил, что из-за наличия в трубопроводе так называемого "узкого места" перекачка казахстанской - тяжелой - нефти усложнена. "Ввиду того, что по системе БТД перекачивается исключительно азербайджанская легкая нефть, которая отличается от казахстанской, соответственно вопрос возникает по банку качества", - отметил Сагиев.
Он напомнил, что между Казахстаном и Азербайджаном достигнута договоренность о транспортировке 1,5 млн тонн нефти в 2023 году по БТД. В настоящее время идет отгрузка этих объемов из ресурсов "Тенгизшевройла".
Как сообщалось, Казахстан в целях диверсификации маршрутов экспорта нефти начал поставки по БТД. Транспортировка осуществляется в рамках договора, заключенного между SOCAR (Госнефтекомпанией Азербайджана) и "КазМунайГазом". Поставки тенгизской нефти по БТД в рамках этого соглашения начались в марте 2022 года.
Кроме того, "КазТрансОйл" в марте протестировал прокачку через Азербайджан по БТД 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган. Таким образом, общий транзит казахстанской нефти через Азербайджан в первом квартале 2023 года составил около 27 тыс. тонн.
В настоящее время по БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть и конденсат Госнефтекомпании Азербайджана. Осуществляется транзит и из других источников.
Общий объем прокачки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в 2022 году составил 29 млн 749,6 тыс. тонн, что на 12,6% больше, чем в 2021 году, в том числе транзитной нефти - 5 млн 103,9 тыс. тонн (рост на 41,8%).
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