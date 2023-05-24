Страны ЕС увеличили в I кв. импорт карбамида из Азербайджана в 8 раз

Страны Европейского союза (ЕС) в первом квартале 2023 года импортировали из Азербайджана 71,454 тыс. тонн карбамида (рост в 8,1 раза) на 28,526 млн евро (рост в 5,3 раза), говорится в материалах статистического управления Евросоюза (Евростат), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В первом квартале Румыния закупила в Азербайджане 41,741 тыс. т карбамида (рост в 4,7 раза) на 16,049 млн евро (рост в 3 раза), Италия - 19,44 тыс. т на 7,835 млн евро (год назад поставок не было), Греция - 5,5 тыс. т на 2,818 млн евро (год назад поставок не было), Словения - 4,75 тыс. т на 1,81 млн евро (год назад поставок не было). В небольших объемах карбамид также закупали Латвия и Чехия.

В марте Азербайджан экспортировал в страны ЕС 47,5 тыс. т карбамида (рост в 8,6 раза год к году) на 18,637 млн евро (рост в 5,6 раза).

В марте Румыния импортировала из Азербайджана 23,387 тыс. т (рост в 4,2 раза) на 9,017 млн евро (рост в 2,7 раза), Италия - 19,44 тыс. т на 7,835 млн евро (год назад поставок не было), Словения – 4,65 тыс. т на 1,771 млн евро (год назад поставок не было), а также в небольших объемах Латвия (год назад поставок не было).

По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС импортировали из Азербайджана 78,651 тыс. т карбамида (рост на 31,9% по сравнению с 2021г) на 53,784 млн евро (рост в 1,7 раза или на 74,2%).

Производством минеральных удобрения в Азербайджане занимается SOCAR Carbamide Plant.

SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн. Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, включая 500 млн евро - заемные средства.

Р.Керимов