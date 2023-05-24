Правительство Швейцарии согласно на перепродажу ФРГ 25 танков Leopard 2

Правительство Швейцарии одобрило предложение продать обратно ФРГ 25 танков немецкого производства Leopard 2.
"Федеральный совет Швейцарии поддержал предложение комиссии по безопасности Национального совета снять с вооружения 25 танков Leopard 2", - говорится в пресс-релизе правительства.
"23 февраля 2023 года глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек и глава Минобороны Борис Писториус в письме к главе швейцарского Минобороны предложили перепродать немецкому концерну Rheinmetall часть списанных танков. Они заверили, что эти танки не направят в Украину, а что их используют для восполнения нехватки танков в Германии или у ее партнеров по НАТО и ЕС", - отмечается в документе.
28 марта комиссии по безопасности Национального совета - одной из палат швейцарского парламента - согласилась с идеей вывести из эксплуатации 25 танков Leopard 2 при условии перепродажи этой техники лишь их компании-изготовителю.
В пресс-релизе напоминают, что в настоящий момент на вооружении швейцарских военных стоят 134 танков этого типа, а еще 96 - находятся на складах.
Ранее в мае комиссия Совета кантонов Федерального собрания (парламента) Швейцарии выступила за ослабление экспортного контроля на произведенную в конфедерации военную технику. По данным швейцарских СМИ, речь идет о разрешении третьим странам реэкспортировать такое вооружение.
Аналогичная комиссия по вопросам безопасности другой палаты швейцарского парламента - Национального совета - выразила такую же позицию еще в январе этого года.
Теперь, как ожидается, данную меру рассмотрит парламент в полном составе. Планируется, что это произойдет в июне 2023 года. Однако глава комиссии по вопросам безопасности Совета кантонов Вернер Зальцманн указал, что даже в случае принятия таких ослаблений, они не вступят в действие до марта 2024 года.
Швейцарские СМИ отмечают, что ранее ряд европейских стран, в том числе Германия, Дания, Испания, хотели перенаправить в Украину приобретенную военную технику швейцарского производства, однако Берн отказывал им, ссылаясь на закрепленную в конституции страны политику нейтралитета, которая, в частности, запрещает передачу оружия в зону активных боевых действий.
Это решение вызывало активную критику на Западе.
В конце марта сообщалось, что ФРГ передала Украине 18 танков Leopard 2.
Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера, также состоит на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, и всего произвели более 3,6 тыс. единиц этого танка. Основные два варианта танка - Leopard 2A4, и модернизированный - Leopard 2A5.
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