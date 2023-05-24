Армения обсуждает с РФ, США и другими странами строительство новой АЭС в стране

Армения проводит переговоры с Россией и США по вопросу строительства в стране новой атомной электростанции, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"В программе правительства Армении существует вопрос развития возможностей ядерного потенциала. Действующая Армянская АЭС имеет срок эксплуатации, после которого его невозможно будет эксплуатировать. Сейчас мы активно ведем переговоры с несколькими партерами по вопросу строительства новой АЭС. Переговоры ведутся с Россией, США и третьими странами", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.
По его словам, в настоящее время рассматриваются варианты реакторов с точки зрения экономической выгоды.
"В скором времени делегация Армении отбудет в США, чтобы на месте ознакомиться с возможностями модульных реакторов", - отметил он
Пашинян также заявил, что обо всех переговорах партнеры Армении информируются в надлежащем порядке.
Байрамов и Боно обсудили перспективы мирного процесса Азербайджана и Армении
Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене – Путин
Глава МИД Азербайджана просит генсека ООН помочь с возвращением азербайджанских военных из Армении
КазТрансОйл получает заявки на увеличение транспортировки казахстанской нефти в Германию
Экономический совет Азербайджана рассмотрел прогнозы социально-экономического роста в стране на 2023 год и среднесрочный период
Мощность переработки Атырауского НПЗ КазМунайГаза к 2028г планируется увеличить на 22% - власти
В Азербайджане рост случаев заражения COVID-19
Хорватия рассчитывает на открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном
Продажи игристых вин в Великобритании подскочили более чем вдвое из-за коронации
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Bakcell представила новый магазин в Зангилане
Делегация Caspian Energy Club посетила выставку “Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2023”
Банк Республика в партнерстве с Visa запустили новую услугу «Mobil POS»!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС