Армения обсуждает с РФ, США и другими странами строительство новой АЭС в стране

Армения проводит переговоры с Россией и США по вопросу строительства в стране новой атомной электростанции, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"В программе правительства Армении существует вопрос развития возможностей ядерного потенциала. Действующая Армянская АЭС имеет срок эксплуатации, после которого его невозможно будет эксплуатировать. Сейчас мы активно ведем переговоры с несколькими партерами по вопросу строительства новой АЭС. Переговоры ведутся с Россией, США и третьими странами", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

По его словам, в настоящее время рассматриваются варианты реакторов с точки зрения экономической выгоды.

"В скором времени делегация Армении отбудет в США, чтобы на месте ознакомиться с возможностями модульных реакторов", - отметил он

Пашинян также заявил, что обо всех переговорах партнеры Армении информируются в надлежащем порядке.