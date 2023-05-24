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Регион 24.05.2023 20:19

Пашинян отправился с визитом в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом отправился в Москву, где 25 мая состоится его встреча с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян отправился с рабочим визитом в РФ. 25 мая в Москве Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что в рамках визита состоится встреча Пашиняна и Путина, запланирована также трехсторонняя встреча премьера Армении, президентов России и Азербайджана.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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