Пашинян отправился с визитом в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом отправился в Москву, где 25 мая состоится его встреча с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян отправился с рабочим визитом в РФ. 25 мая в Москве Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что в рамках визита состоится встреча Пашиняна и Путина, запланирована также трехсторонняя встреча премьера Армении, президентов России и Азербайджана.