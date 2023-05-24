Генсек НАТО заявил, что сроки передачи F-16 Киеву будут зависеть от хода боевых действий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что сроки принятия окончательного решения по вопросу передачи Украине военных самолетов будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя.

"Еще предстоит решить, когда и как это произойдет. В зависимости от боевых действий и того, как будет развиваться ситуация на поле боя, будет принято окончательное решение о вопросе поставки самолетов", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек альянса отметил, что в этом вопросе нужно действовать "шаг за шагом", поэтому он считает целесообразным для начала приступить к обучению украинских пилотов полетам на западных истребителях.