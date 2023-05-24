Экономический совет Азербайджана рассмотрел прогнозы социально-экономического роста в стране на 2023 год и среднесрочный период

Экономическая ситуация за прошедший период текущего года была рассмотрена в ходе заседания Экономического совета Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова в среду, сообщили в Кабинете министров страны.

Там отметили, что на заседании были также рассмотрены глобальные и региональные экономические прогнозы, прогнозы социально-экономического роста в Азербайджане на 2023 год и среднесрочный период, в том числе прогнозы нефтегазового сектора, а также проект изменений, касающихся совершенствования налогового администрирования, поощрения инвестиций и обеспечения прозрачности в экономической сфере, проделанная работа по индикаторам проекта «Благоприятная деловая среда» группы Всемирного банка, меры, которые необходимо принять, и другие текущие вопросы.

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