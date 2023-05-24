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СНГ 24.05.2023 21:40

Казахстан заинтересован, прежде всего, в экономическом аспекте интеграции в ЕАЭС - Токаев

Казахстан привержен, прежде всего, экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Главное мерило успеха экономической интеграции - не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места. Для нас интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года. (...) Казахстан абсолютно привержен интеграции на основе договора именно от 2015 года", - сказал Токаев на заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире" в Москве.

Он пояснил, что это реализация "четырех свобод" и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов. "Это базовые принципы нашей совместной работы, и Казахстан будет продвигать именно эти принципы. Я думаю, что перспективы хорошие", - сказал Токаев.

Он призвал решать проблему "регулярно возникающих по-прежнему взаимных барьеров и ограничений". "Я не сторонник того, чтобы драматизировать эту ситуацию, но, в принципе, возникающие проблемы надо решать. Здесь ставки очень велики", - сказал президент Казахстана.

Он также считает крайне важным для стран ЕАЭС "выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером Союза - Китайской Народной Республикой". "Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом", - отметил Токаев.

Он напомнил о своем недавнем визите в Китай, в рамках которого было запущено строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя. По его словам, ожидается, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран.

Он также напомнил, что запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты - Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР. "Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири", - отметил глава государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, ИНТЕГРАЦИЯ


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