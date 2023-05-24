Казахстан заинтересован, прежде всего, в экономическом аспекте интеграции в ЕАЭС - Токаев

Казахстан привержен, прежде всего, экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Главное мерило успеха экономической интеграции - не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места. Для нас интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года. (...) Казахстан абсолютно привержен интеграции на основе договора именно от 2015 года", - сказал Токаев на заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире" в Москве.
Он пояснил, что это реализация "четырех свобод" и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов. "Это базовые принципы нашей совместной работы, и Казахстан будет продвигать именно эти принципы. Я думаю, что перспективы хорошие", - сказал Токаев.
Он призвал решать проблему "регулярно возникающих по-прежнему взаимных барьеров и ограничений". "Я не сторонник того, чтобы драматизировать эту ситуацию, но, в принципе, возникающие проблемы надо решать. Здесь ставки очень велики", - сказал президент Казахстана.
Он также считает крайне важным для стран ЕАЭС "выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером Союза - Китайской Народной Республикой". "Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом", - отметил Токаев.
Он напомнил о своем недавнем визите в Китай, в рамках которого было запущено строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя. По его словам, ожидается, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран.
Он также напомнил, что запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты - Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР. "Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири", - отметил глава государства.
Байрамов и Боно обсудили перспективы мирного процесса Азербайджана и Армении
Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене – Путин
Глава МИД Азербайджана просит генсека ООН помочь с возвращением азербайджанских военных из Армении
КазТрансОйл получает заявки на увеличение транспортировки казахстанской нефти в Германию
Экономический совет Азербайджана рассмотрел прогнозы социально-экономического роста в стране на 2023 год и среднесрочный период
Мощность переработки Атырауского НПЗ КазМунайГаза к 2028г планируется увеличить на 22% - власти
В Азербайджане рост случаев заражения COVID-19
Хорватия рассчитывает на открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном
Продажи игристых вин в Великобритании подскочили более чем вдвое из-за коронации
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Bakcell представила новый магазин в Зангилане
Делегация Caspian Energy Club посетила выставку “Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2023”
Банк Республика в партнерстве с Visa запустили новую услугу «Mobil POS»!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС