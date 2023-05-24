Столтенберг не ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе конкретных решений по гарантиям безопасности Украине

На саммите НАТО в Вильнюсе будут обсуждаться возможные гарантии безопасности для Украины, но пока принятия конкретных решений по ним не ожидается, заявил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я не ожидаю никаких окончательных решений на саммите в Вильнюсе", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что Украине предложат гарантии безопасности по так называемой "израильской модели".
По словам генсека, союзники по альянсу в ходе встречи в Вильнюсе обсудят помощь Украине, укрепление ее возможностей в области обороны и сдерживания, переход и совместимость со стандартами НАТО.
Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе.
Ранее СМИ сообщили, что США планируют предложить Украине вместо членства в НАТО гарантии безопасности по так называемой "израильской модели". В рамках этой концепции Киеву будут поставляться передовые военные технологии и вооружения. Модель подразумевает, что гарантом этих договоренностей выступят США.
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