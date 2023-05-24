В НАТО надеются, что возобновление авиасообщения между РФ и Грузией не создаст пространства для обхода санкций

В НАТО обеспокоены реакцией членов парламента Грузии на решение РФ о восстановлении прямого авиасообщения и об отмене визового режима для граждан Грузии.

"Реакции, которые мы увидели со стороны некоторых членов парламента Грузии, членов правительства по поводу восстановления полетов для нас являются предметом беспокойства", - заявил в среду журналистам находящийся в Тбилиси с визитом спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Коломина отметил, что это может дать России пространство для потенциального обхода санкций. По его заявлению, НАТО призвало правительство Грузии принять меры, чтобы такой возможности у РФ не было.

Он передал властям Грузии послание, согласно которому, партнеры понимают, что решение о возобновлении прямого авиасообщения было принято Москвой в одностороннем порядке, однако "мы верим в то, что сейчас все должны поддерживать Украину".