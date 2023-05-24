Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8325 RUR   0.0211 GBR   2.1139 TRY   0.0856

Цена на нефть

23.05 $/bbl +/- WTI 72.91 +0.86 Brent 76.84 +0.85

Дальнее зарубежье 24.05.2023 23:00

В НАТО надеются, что возобновление авиасообщения между РФ и Грузией не создаст пространства для обхода санкций

В НАТО обеспокоены реакцией членов парламента Грузии на решение РФ о восстановлении прямого авиасообщения и об отмене визового режима для граждан Грузии.

"Реакции, которые мы увидели со стороны некоторых членов парламента Грузии, членов правительства по поводу восстановления полетов для нас являются предметом беспокойства", - заявил в среду журналистам находящийся в Тбилиси с визитом спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Коломина отметил, что это может дать России пространство для потенциального обхода санкций. По его заявлению, НАТО призвало правительство Грузии принять меры, чтобы такой возможности у РФ не было.

Он передал властям Грузии послание, согласно которому, партнеры понимают, что решение о возобновлении прямого авиасообщения было принято Москвой в одностороннем порядке, однако "мы верим в то, что сейчас все должны поддерживать Украину".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, НАТО, АВИАСООБЩЕНИЕ


Похожие новости


Гарибашвили: экономика Грузии рухнет, если мы введем прямые санкции против России Спикер парламента Грузии не разделяет обеспокоенности госдепа из-за восстановления авиасообщения с РФ Премьер Грузии считает правильным шагом восстановление авиасообщения с Россией Пакетные туры из России в Грузию могут появиться в продаже в ближайшие две недели Грузия получила от нескольких российских авиакомпаний заявки на осуществление полетов в республику Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией может привести к санкциям против грузинских компаний Грузия не будет вводить санкции против РФ - премьер Россия снимает запрет на воздушные перевозки из РФ в Грузию Нарышкин заявил о попытках Запада убедить Грузию вступить в конфликт с Россией Зурабишвили заявила, что никто не заинтересован в открытии в Грузии второго фронта против России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az