В НАТО надеются, что возобновление авиасообщения между РФ и Грузией не создаст пространства для обхода санкций

В НАТО обеспокоены реакцией членов парламента Грузии на решение РФ о восстановлении прямого авиасообщения и об отмене визового режима для граждан Грузии.
"Реакции, которые мы увидели со стороны некоторых членов парламента Грузии, членов правительства по поводу восстановления полетов для нас являются предметом беспокойства", - заявил в среду журналистам находящийся в Тбилиси с визитом спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина.
Коломина отметил, что это может дать России пространство для потенциального обхода санкций. По его заявлению, НАТО призвало правительство Грузии принять меры, чтобы такой возможности у РФ не было.
Он передал властям Грузии послание, согласно которому, партнеры понимают, что решение о возобновлении прямого авиасообщения было принято Москвой в одностороннем порядке, однако "мы верим в то, что сейчас все должны поддерживать Украину".
Байрамов и Боно обсудили перспективы мирного процесса Азербайджана и Армении
Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене – Путин
Глава МИД Азербайджана просит генсека ООН помочь с возвращением азербайджанских военных из Армении
КазТрансОйл получает заявки на увеличение транспортировки казахстанской нефти в Германию
Экономический совет Азербайджана рассмотрел прогнозы социально-экономического роста в стране на 2023 год и среднесрочный период
Мощность переработки Атырауского НПЗ КазМунайГаза к 2028г планируется увеличить на 22% - власти
В Азербайджане рост случаев заражения COVID-19
Хорватия рассчитывает на открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном
Продажи игристых вин в Великобритании подскочили более чем вдвое из-за коронации
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Bakcell представила новый магазин в Зангилане
Делегация Caspian Energy Club посетила выставку “Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2023”
Банк Республика в партнерстве с Visa запустили новую услугу «Mobil POS»!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС