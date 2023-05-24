Госдеп США приветствует переговоры между Азербайджаном и Арменией вне зависимости от места их проведения

США поддерживают переговоры по урегулированию между Азербайджаном и Арменией вне зависимости от того, в какой стране эти контакты проводятся, заявил в среду представитель госдепа Мэттью Миллер.

"Мы поддерживаем проведение этих переговоров - неважно, в Вашингтоне, как в прошлом месяце, в Брюсселе, как пару недель назад, или где угодно в мире. Важно, чтобы обе стороны продолжали говорить друг с другом", - заявил Миллер во время брифинга, отвечая на вопрос о встрече лидеров двух стран, которая пройдет в четверг в Москве.

Он отметил, что Вашингтон поддерживает прямые переговоры между двумя сторонами и верит, что урегулирование спорных вопросов возможно.