Госдеп США приветствует переговоры между Азербайджаном и Арменией вне зависимости от места их проведения

США поддерживают переговоры по урегулированию между Азербайджаном и Арменией вне зависимости от того, в какой стране эти контакты проводятся, заявил в среду представитель госдепа Мэттью Миллер.
"Мы поддерживаем проведение этих переговоров - неважно, в Вашингтоне, как в прошлом месяце, в Брюсселе, как пару недель назад, или где угодно в мире. Важно, чтобы обе стороны продолжали говорить друг с другом", - заявил Миллер во время брифинга, отвечая на вопрос о встрече лидеров двух стран, которая пройдет в четверг в Москве.
Он отметил, что Вашингтон поддерживает прямые переговоры между двумя сторонами и верит, что урегулирование спорных вопросов возможно.
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