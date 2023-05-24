Десантис вступил в борьбу за пост президента США

Губернатор Флориды Рон Десантис официально выдвинул свою кандидатуру для участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев, сообщает в среду Associated Press.
О решении Десантиса стало известно после того, как он подал заявление в Федеральную избирательную комиссию США. Ожидается, что позднее в среду он проведет онлайн-беседу с бизнесменом Илоном Маском и публично объявит о своем намерении побороться за пост президента.
44-летний Десантис с 2019 года занимает пост губернатора Флориды. До этого с 2013 по 2018 год был членом палаты представителей США от этого штата. Он считается самым серьезным соперником экс-президента США Дональда Трампа среди других кандидатов-республиканцев.
О намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе и сам Трамп, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший постпред США в ООН Никки Хейли, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и бизнесмены Вивек Рамасвами, Перри Джонсон, а также радиоведущий Ларри Элдер.
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