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24.05.2023 22:59

Скончалась Тина Тернер

Легендарная американская певица Тина Тернер скончалась на 84-м году жизни у себя дома в Швейцарии после длительной болезни, сообщает в среду Sky News.

"Королева Рок-н-Ролла" Тина Тернер мирно скончалась в возрасте 83 лет сегодня после долгой болезни у себя дома в Кюснахте, недалеко от Цюриха", - приводит издание слова ее представителя.

Он отметил, что мир потерял "легенду музыки и пример для подражания".

Тернер, родившаяся в США 26 ноября 1939 года и позже получившая гражданство Швейцарии, считается одной из наиболее влиятельных женщин в музыке. Она получила восемь премий "Грэмми".

Среди наиболее известных ее хитов такие песни, как The Best, Proud Mary, Private Dancer и What`s Love Got to Do With It.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ПЕВИЦА, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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