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Дальнее зарубежье 25.05.2023 14:19

Пекин опровергает заявления США и других стран о кибератаках со стороны КНР

Китайские власти обвиняют США и их союзников в распространении дезинформации в связи с утверждениями, будто Китай причастен к хакерским атакам против объектов американской инфраструктуры, заявила в четверг представитель МИД КНР Мао Нин.

"Это крайне непрофессиональные заявления с отсутствием доказательств", - приводят ее слова западные СМИ.

Она также назвала такие сообщения "коллективной кампанией по дезинформации стран со стороны разведывательного альянса "Пяти глаз". В него входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Ранее в четверг британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) распространил сообщение о том, что государства альянса "Пять глаз" предупреждают об угрозе кибератак со стороны китайских хакеров, которые действуют против важнейшей инфраструктуры. Британия, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия также составили документ, в котором изложили основные способы кибератак, а также методику выявления этой деятельности.

"США и международные органы по кибербезопасности выпускают этот совместный информационный бюллетень, чтобы предупредить о недавно выявленной деятельности, связанный со спонсируемой КНР группировкой, известной как Volt Typhoon", - говорится в пресс-релизе NCSC.

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Тэги: КИТАЙ, США, КИБЕРАТАКИ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ


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