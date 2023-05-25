Пекин опровергает заявления США и других стран о кибератаках со стороны КНР

Китайские власти обвиняют США и их союзников в распространении дезинформации в связи с утверждениями, будто Китай причастен к хакерским атакам против объектов американской инфраструктуры, заявила в четверг представитель МИД КНР Мао Нин.

"Это крайне непрофессиональные заявления с отсутствием доказательств", - приводят ее слова западные СМИ.

Она также назвала такие сообщения "коллективной кампанией по дезинформации стран со стороны разведывательного альянса "Пяти глаз". В него входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Ранее в четверг британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) распространил сообщение о том, что государства альянса "Пять глаз" предупреждают об угрозе кибератак со стороны китайских хакеров, которые действуют против важнейшей инфраструктуры. Британия, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия также составили документ, в котором изложили основные способы кибератак, а также методику выявления этой деятельности.

"США и международные органы по кибербезопасности выпускают этот совместный информационный бюллетень, чтобы предупредить о недавно выявленной деятельности, связанный со спонсируемой КНР группировкой, известной как Volt Typhoon", - говорится в пресс-релизе NCSC.