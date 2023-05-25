Внешняя торговля G20 в январе-марте выросла впервые за три квартала - ОЭСР

Объем международной торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания в январе-марте увеличился после снижения по итогам двух предыдущих кварталов подряд, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Экспорт товаров из стран G20 в долларовом выражении в первом квартале вырос на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев и составил $4 трлн 687,5 млрд. Импорт уменьшился на 1,2% - до $4 трлн 727,5 млрд, что в основном было обусловлено снижением стоимости энергоносителей.
Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале экспорт уменьшился на 3,2%, импорт - на 3%.
США в январе-марте увеличили экспорт товаров на 1%, страны Европейского союза - на 3%, ЮАР - на 3,1%, Китай - на 8,6%. Между тем Индия сократила его на 0,4%, Аргентина - на 14,7%, Австралия - на 1,1%.
Импорт в Штатах вырос на 0,5%, в Аргентине - на 4,8%, в Австралии - на 2,5%. При этом он упал в Британии на 6,7%, в ЕС - на 1,1%, в Китае - на 0,7% и не изменился в ЮАР.
Экспорт услуг государствами G20 в первом квартале, согласно предварительным оценкам, повысился на 2,4%, импорт - на 4,9%, сообщается в отчете. Данные относительно торговли услугами пока доступны только для чуть более половины стран G20.
В октябре-декабре 2022 года экспорт услуг увеличился на 1,6%, импорт опустился на 2,2%.
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.
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