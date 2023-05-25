За 2022 год в Великобританию прибыли более 600 тыс. иммигрантов

Иммигрантами в Великобритании в 2022 году стали более 606 тыс. человек, сообщает в четверг Sky News со ссылкой на Национальную статистическую службу (ONS).

По данным ведомства, это количество превышает предыдущий максимум в 504 тыс. человек, зафиксированный в период с июня 2021 по июнь 2022 года.

В то же время в службе отметили, что в долгосрочной перспективе иммиграция в Великобританию указывает на замедление по сравнению с более ранним периодом времени.