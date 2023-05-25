Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.825 RUR   0.0211 GBR   2.0983 TRY   0.0854

Цена на нефть

24.05 $/bbl +/- WTI 74.34 +1.43 Brent 78.36 +1.52

Дальнее зарубежье 25.05.2023 22:37

За 2022 год в Великобританию прибыли более 600 тыс. иммигрантов

Иммигрантами в Великобритании в 2022 году стали более 606 тыс. человек, сообщает в четверг Sky News со ссылкой на Национальную статистическую службу (ONS).

По данным ведомства, это количество превышает предыдущий максимум в 504 тыс. человек, зафиксированный в период с июня 2021 по июнь 2022 года.

В то же время в службе отметили, что в долгосрочной перспективе иммиграция в Великобританию указывает на замедление по сравнению с более ранним периодом времени.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИММИГРАНТЫ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Почти 40 тыс. иммигрантов были задержаны в тоннеле под Ла-Маншем с начала года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az