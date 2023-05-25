Совет ЕС согласился с продлением временной либерализации торговли с Украиной

Совет ЕС принял решение о продлении временной либерализации торговли с Украиной и других торговых уступок для Киева.
"Совет утвердил сегодня регламент, который продлевает приостановку действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС еще на год, до июня 2024 года", - говорится в коммюнике, опубликованном в четверг в Брюсселе.
"Автономные торговые меры, безусловно, поддержат Украину и в то же время предоставят ЕС способ защитить при необходимости внутренний рынок от значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов", - так прокомментировали принятое постановление министр международного сотрудничества в целях развития и внешней торговли председательствующей в Совете ЕС Швеции Йохан Форссел.
По мнению Брюсселя, эти меры помогут Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и защитить экономику в сложных условиях. "В сочетании с обширной военной, финансовой и гуманитарной поддержкой это имеет решающее значение для помощи Украине в ее долгосрочном восстановлении", - посчитали в Совете ЕС.
Европейская комиссия внесла предложение о продлении временной либерализации торговли, дополняющей торговые льготы, применимые к украинской продукции, 23 февраля 2023 года. 9 мая Европарламент утвердил свою позицию в первом чтении. После подписания регламента представителями Совета ЕС и Европарламента он будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу 6 июня.
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