Украинское контрнаступление уже идет несколько дней – Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины уже начались несколько дней назад, сообщается на сайте итальянской государственной телерадиовещательной корпорации "Rai" в четверг утром.
"Контрнаступление уже продолжается уже несколько дней, идет напряженная война на 1500 км границы, действия уже начались", - сказал Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Tg1.
При этом он подчеркнул, что украинская сторона не хочет наносить удары по российской территории.
"Мы используем оружие, которое вы нам дали, для уничтожения российских позиций на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым… Сегодня у нас есть ракеты большой дальности "Storm Shadow", "Леопарды", противоракетные комплексы, которые нам подарили Франция и Италия. F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство", - сказал Подоляк, отметив, что "будь они у нас год назад - война бы уже закончилась".
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