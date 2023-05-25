Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.825 RUR   0.0211 GBR   2.0983 TRY   0.0854

Цена на нефть

24.05 $/bbl +/- WTI 74.34 +1.43 Brent 78.36 +1.52

Транспорт и связь 25.05.2023 15:02

Азербайджан избран президентом Международного транспортного форума на 2025-2026гг

Азербайджан избран президентом Международного транспортного форума (МТФ) на 2025-2026 годы, сообщает министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

«В Лейпциге (Германия) состоялся саммит Международного транспортного форума «Транспорт обеспечивающий устойчивые экономики». В рамках саммита Азербайджан единогласно был избран президентом МТФ на 2025-2026гг», - отмечается в сообщении министерства.

Выступая на саммите заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумбатов рассказал о работе, которая будет проделана в период президентства Азербайджана в организации.

Он предоставил информацию о Зангезурском коридоре, который может оказать существенное влияние на расширение транзитного потенциала Среднего коридора и привести к стратегическим изменениям транспортно-коммуникационной карты региона.

Азербайджан в 2023-2024 годах будет выполнять функции вице-президента МТФ, в 2024-2025гг - первого вице-президента.

В МТФ входят 66 стран. Азербайджан является членом форума с 1998 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МТФ, ПРЕЗИДЕНТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az