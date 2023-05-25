Азербайджан избран президентом Международного транспортного форума на 2025-2026гг

Азербайджан избран президентом Международного транспортного форума (МТФ) на 2025-2026 годы, сообщает министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.
«В Лейпциге (Германия) состоялся саммит Международного транспортного форума «Транспорт обеспечивающий устойчивые экономики». В рамках саммита Азербайджан единогласно был избран президентом МТФ на 2025-2026гг», - отмечается в сообщении министерства.
Выступая на саммите заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумбатов рассказал о работе, которая будет проделана в период президентства Азербайджана в организации.
Он предоставил информацию о Зангезурском коридоре, который может оказать существенное влияние на расширение транзитного потенциала Среднего коридора и привести к стратегическим изменениям транспортно-коммуникационной карты региона.
Азербайджан в 2023-2024 годах будет выполнять функции вице-президента МТФ, в 2024-2025гг - первого вице-президента.
В МТФ входят 66 стран. Азербайджан является членом форума с 1998 года.
Б.Рустамбеков
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