Азербайджан избран президентом Международного транспортного форума на 2025-2026гг

Азербайджан избран президентом Международного транспортного форума (МТФ) на 2025-2026 годы, сообщает министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

«В Лейпциге (Германия) состоялся саммит Международного транспортного форума «Транспорт обеспечивающий устойчивые экономики». В рамках саммита Азербайджан единогласно был избран президентом МТФ на 2025-2026гг», - отмечается в сообщении министерства.

Выступая на саммите заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумбатов рассказал о работе, которая будет проделана в период президентства Азербайджана в организации.

Он предоставил информацию о Зангезурском коридоре, который может оказать существенное влияние на расширение транзитного потенциала Среднего коридора и привести к стратегическим изменениям транспортно-коммуникационной карты региона.

Азербайджан в 2023-2024 годах будет выполнять функции вице-президента МТФ, в 2024-2025гг - первого вице-президента.

В МТФ входят 66 стран. Азербайджан является членом форума с 1998 года.

Б.Рустамбеков