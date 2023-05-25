Азербайджан в I кв. поставил в Румынию свыше 180 млн куб.м. газа

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-марте 2023 года составил 3 млрд 53 млн 669,1 тыс. кубометров, что на 46,3% ниже показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $2 млрд 346 млн 973,45 тыс. (спад на 32,2%).

На поставки газа в отчетный период пришлось 30,32% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-марте 2022 года – 43,4%).

По данным комитета, в январе-марте 2023 года наибольший объем задекларированного экспорта газа пришелся в Турцию (28,3% всех поставок).

Страна Объем в тыс. куб.м. В сравнении с 2022г (3 мес.) Выручка, тыс. долларов В сравнении с 2022г (3 мес) ЕВРОПА Италия 790 131,64 -61,3% 1 390 757,64 -41,3% Болгария 75 891,52 -1,1% 29 980,62 +52,1% Греция 80 344,57 -65,5% 176 623,57 -37,4% Румыния 184 286,16 - 171 246,25 - РЕГИОН Грузия 722 056,38 -36,8% 135 575,45 -12,1% Россия 326 532,4 - 55 510,51 - Турция 862 966,31 -60,7% 386 844,43 -39,5% Иран 11 460,13 - 434,98 - ВСЕГО 3 053 669,1 -46,3% 2 346 973,45 -32,2%

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. С 1 января 2023 года начались поставки газа в Румынию.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова