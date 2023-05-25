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ТЭК 25.05.2023 15:08

Азербайджан в I кв. поставил в Румынию свыше 180 млн куб.м. газа

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-марте 2023 года составил 3 млрд 53 млн 669,1 тыс. кубометров, что на 46,3% ниже показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $2 млрд 346 млн 973,45 тыс. (спад на 32,2%).

На поставки газа в отчетный период пришлось 30,32% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-марте 2022 года – 43,4%).

По данным комитета, в январе-марте 2023 года наибольший объем задекларированного экспорта газа пришелся в Турцию (28,3% всех поставок).

Страна

Объем в тыс.

куб.м.

В сравнении с

2022г (3 мес.)

Выручка, тыс.

долларов

В сравнении с

2022г (3 мес)

ЕВРОПА

Италия

790 131,64

-61,3%

1 390 757,64

-41,3%

Болгария

75 891,52

-1,1%

29 980,62

+52,1%

Греция

80 344,57

-65,5%

176 623,57

-37,4%

Румыния

184 286,16

-

171 246,25

-

РЕГИОН

Грузия

722 056,38

-36,8%

135 575,45

-12,1%

Россия

326 532,4

-

55 510,51

-

Турция

862 966,31

-60,7%

386 844,43

-39,5%

Иран

11 460,13

-

434,98

-

ВСЕГО

3 053 669,1

-46,3%

2 346 973,45

-32,2%

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. С 1 января 2023 года начались поставки газа в Румынию.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, ТАМОЖНЯ


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