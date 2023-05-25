Азербайджан в I кв. поставил в Румынию свыше 180 млн куб.м. газа

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-марте 2023 года составил 3 млрд 53 млн 669,1 тыс. кубометров, что на 46,3% ниже показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $2 млрд 346 млн 973,45 тыс. (спад на 32,2%).
На поставки газа в отчетный период пришлось 30,32% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-марте 2022 года – 43,4%).
По данным комитета, в январе-марте 2023 года наибольший объем задекларированного экспорта газа пришелся в Турцию (28,3% всех поставок).
|
Страна
|
Объем в тыс.
куб.м.
|
В сравнении с
2022г (3 мес.)
|
Выручка, тыс.
долларов
|
В сравнении с
2022г (3 мес)
|
ЕВРОПА
|
Италия
|
790 131,64
|
-61,3%
|
1 390 757,64
|
-41,3%
|
Болгария
|
75 891,52
|
-1,1%
|
29 980,62
|
+52,1%
|
Греция
|
80 344,57
|
-65,5%
|
176 623,57
|
-37,4%
|
Румыния
|
184 286,16
|
-
|
171 246,25
|
-
|
РЕГИОН
|
Грузия
|
722 056,38
|
-36,8%
|
135 575,45
|
-12,1%
|
Россия
|
326 532,4
|
-
|
55 510,51
|
-
|
Турция
|
862 966,31
|
-60,7%
|
386 844,43
|
-39,5%
|
Иран
|
11 460,13
|
-
|
434,98
|
-
|
ВСЕГО
|
3 053 669,1
|
-46,3%
|
2 346 973,45
|
-32,2%
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. С 1 января 2023 года начались поставки газа в Румынию.
Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).
Н.Аббасова
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