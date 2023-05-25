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Дальнее зарубежье 25.05.2023 15:50

Замороженные активы ЦБ РФ в ЕС превышают 200 млрд евро, обсуждается их использование для Украины - ЕК

В государствах Евросоюза заморожены активы Центрального банка России на сумму более 200 млрд евро, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.

"Согласно десятому пакету санкций (против РФ - ИФ), операторы и государства-члены должны были сообщить (Европейской) комиссии о замороженных активах российского Центробанка. Контрольной датой было 12 мая. Государства-члены представили доклады, и это составляет более 200 млрд евро заблокированных активов российского Центрального банка", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он уточнил, что данная сумма относится только к Европейскому союзу.

На вопрос о планах использования замороженных средств РФ в интересах Украины представитель ЕК ответил: "Мы напряженно работаем над этим. Мы настроены решительно. Мы хотим, чтобы Россия оплатила нанесенный Украине ущерб".

По его словам, одним из вариантов, предложенных государствам-членам ЕС, является использование с этой целью активов Центрального банка России.

"Можно было бы подумать о процентах (с капитала) и тому подобном. Идут обсуждения в специальной рабочей группе Совета ЕС, которая сотрудничает со шведским председательством. Последнее совещание состоялось вчера (24 мая - ИФ)", - сообщил Виганд.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЦБ, АКТИВЫ


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