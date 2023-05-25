Замороженные активы ЦБ РФ в ЕС превышают 200 млрд евро, обсуждается их использование для Украины - ЕК

В государствах Евросоюза заморожены активы Центрального банка России на сумму более 200 млрд евро, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.
"Согласно десятому пакету санкций (против РФ - ИФ), операторы и государства-члены должны были сообщить (Европейской) комиссии о замороженных активах российского Центробанка. Контрольной датой было 12 мая. Государства-члены представили доклады, и это составляет более 200 млрд евро заблокированных активов российского Центрального банка", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Он уточнил, что данная сумма относится только к Европейскому союзу.
На вопрос о планах использования замороженных средств РФ в интересах Украины представитель ЕК ответил: "Мы напряженно работаем над этим. Мы настроены решительно. Мы хотим, чтобы Россия оплатила нанесенный Украине ущерб".
По его словам, одним из вариантов, предложенных государствам-членам ЕС, является использование с этой целью активов Центрального банка России.
"Можно было бы подумать о процентах (с капитала) и тому подобном. Идут обсуждения в специальной рабочей группе Совета ЕС, которая сотрудничает со шведским председательством. Последнее совещание состоялось вчера (24 мая - ИФ)", - сообщил Виганд.
Бухарест рассчитывает развивать сотрудничество с Баку за счет проектов в энергетике и транспорте – президент Румынии
Президент Филиппин готов работать с Азербайджаном для решения глобальных проблем
Власти Азербайджана в конце 2023г начнут переселение населения в Шушу
Цены на нефть падают, Brent - ниже $77 за баррель
Азербайджан в январе-марте импортировал около 1 млрд куб.м. газа
Страны ЕС в I кв. импортировали лесных орехов из Азербайджана на 16,7 млн евро
В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19
ГАТ утвердило критерии присвоения звезд гостиницам в Азербайджане
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
Старший преподаватель Бакинской высшей школы нефти Айгюль Мусаева выбрана «Ментором года»
В Бакинской высшей школе нефти состоялся Форум дебатов, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС