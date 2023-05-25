Президент Филиппин готов работать с Азербайджаном для решения глобальных проблем

Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос заявил о готовности Манилы работать с Баку для решения таких глобальных проблем - изменения климата, энергетическая безопасность и постпандемийное восстановление.

«Филиппины готовы работать с Азербайджаном для решения таких вызывающих общую обеспокоенность глобальных проблем, как изменение климата, энергетическая безопасность и постпандемийное восстановление», - говорится в поздравительном послании Фердинанда Ромуальдеса Маркоса президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

Документ опубликован в четверг на сайте главы азербайджанского государства.

Президент Филиппин заметил, что между Манилой и Баку установились «искренние отношения».

«Верю, что наши государства продолжат дружественные связи и в предстоящие годы», - написал Маркос.

Р.Керимов