Азербайджан в январе-марте импортировал около 1 млрд куб.м. газа

Задекларированный импорт газа в Азербайджан в январе-марте 2023 года составил 939 млн 202,43 тыс. кубометров, что в 14,2 раза выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Речь идет об объемах, оформленных (задекларированных) Государственным таможенным комитетом Азербайджана.

Стоимость газа, импортированного в Азербайджан в январе-марте 2023 года, составила $161 млн 300,99 тыс. (рост в 64,3 раза).

В структуре импорта газа в Азербайджан основной объем газа (79%) пришелся на РФ, откуда поставлено 741 млн 787,92 тыс. кубометров на $132 млн 332,78 тыс.

На поставки из Туркменистан пришлось 197 млн 414,51 тыс. кубометров на сумму $28 млн 968,21 тыс.

Как сообщалось, задекларированный импорт газа в Азербайджан в 2022 году составил 1 млрд 16 млн 423,6 тыс. кубометров (рост в 2 раза) на $130 млн 634,12 тыс. (рост в 6,7 раза). В структуре импорта газа в Азербайджан 84,3% пришлось на поставки из Туркменистан – 857 млн 66,65 тыс. кубометров на сумму $110 млн 871,38 тыс. Импорт из России составил 93 млн 265,8 тыс. кубометров на $17 млн 254,17 тыс., из Ирана - 66 млн 91,19 тыс. кубометров на $2 млн 508,56 тыс.

Сделка по обмену природным газом была заключена между Азербайджаном, Ираном, Туркменистаном в ноябре 2021 года. Договор предусматривает поставку в Азербайджан через Иран до 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа в год. Поставки начались в январе 2022 года с объема 5-6 млн кубометров в сутки. К марту того же года суточный объем прокачки газ вырос до 7 млн кубометров.

В июне 2022 года Иран и Азербайджан договорились удвоить ежегодные поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через иранскую трубопроводную систему.

Н.Аббасова