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Цена на нефть

24.05 $/bbl +/- WTI 74.34 +1.43 Brent 78.36 +1.52

ТЭК 25.05.2023 15:45

Цены на нефть падают, Brent - ниже $77 за баррель

Цены на нефть резко снижаются днем в четверг на фоне укрепления американского доллара и после выхода в среду данных о значительном сокращении запасов в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 в четверг составляет $76,94 за баррель, что на $1,42 (1,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,46 (1,96%), до $72,88 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается в ходе торгов на 0,2%, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Между тем нефтегазовая отрасль, как ожидается, нарастит вложения в добычу и разведку в 2023 году на 7%, до более чем $500 млрд, указывает Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном прогнозе инвестиций в области энергетики (World Energy Investment Outlook).

"Многие крупные нефтегазовые компании объявили о расширении инвестиционных программ благодаря рекордной выручке, - отмечает МЭА. - Однако ввиду неопределенности в отношении сравнительно долгосрочного спроса, опасений, связанных с затратами, и призывов со стороны многих инвесторов и собственников сфокусироваться на рентабельности в противовес росту производства, лишь крупные нефтяные госкомпании Ближнего Востока потратят в 2023 году гораздо больше, чем в 2022 году, и это единственная часть сектора, где инвестиции превысят допандемийный уровень".

Накануне также стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 12,456 млн баррелей. Это самое резкое падение с ноября 2022 года, пишет Trading Economics.

Резервы бензина снизились на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - на 561 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали уменьшения запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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